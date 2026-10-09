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En pahalı boşanma davası tarihe geçti: 76 milyar dolar nafaka ödedi!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

En pahalı boşanma davası tarihe geçti: 76 milyar dolar nafaka ödedi!

Boşanma davaları iki taraf içinde yüksek maliyetli olabiliyor. Dünyanın en zengin insanlarının ayrılıkları ise servet değerinde olabiliyor.

#1
Foto - En pahalı boşanma davası tarihe geçti: 76 milyar dolar nafaka ödedi!

Peki, 76 milyar dolarlık rekor rakamla gündeme gelen boşanma hangi ünlü milyardere ait?

#2
Foto - En pahalı boşanma davası tarihe geçti: 76 milyar dolar nafaka ödedi!

İşte dünyanın en çok konuşulan boşanmalarından birinin perde arkası ve dudak uçuklatan servet paylaşımının detayları...

#3
Foto - En pahalı boşanma davası tarihe geçti: 76 milyar dolar nafaka ödedi!

20. Michael Polsky & Maya Polsky (2007) - 184 MİLYON DOLAR

#4
Foto - En pahalı boşanma davası tarihe geçti: 76 milyar dolar nafaka ödedi!

19. Charles Edgar Fipke & Marlene Fipke (2000) - 200 MİLYON DOLAR

#5
Foto - En pahalı boşanma davası tarihe geçti: 76 milyar dolar nafaka ödedi!

18. Roman Abramovich & Irina Malandina (2007) - 300 MİLYON DOLAR

#6
Foto - En pahalı boşanma davası tarihe geçti: 76 milyar dolar nafaka ödedi!

17. Sergey Brin & Nicole Shanahan (2023) - 360 MİLYON DOLAR

#7
Foto - En pahalı boşanma davası tarihe geçti: 76 milyar dolar nafaka ödedi!

16. Robert L. Johnson & Sheila Crump Johnson (2002) - 400 MİLYON DOLAR

#8
Foto - En pahalı boşanma davası tarihe geçti: 76 milyar dolar nafaka ödedi!

15. Mel Gibson & Robyn Moore (2011) - 425 MİLYON DOLAR

#9
Foto - En pahalı boşanma davası tarihe geçti: 76 milyar dolar nafaka ödedi!

14. Craig McCaw & Wendy McCaw (1997) - 460 MİLYON DOLAR

#10
Foto - En pahalı boşanma davası tarihe geçti: 76 milyar dolar nafaka ödedi!

13. Dmitry Rybolovlev & Elena Rybolovleva (2014) - 604 MİLYON DOLAR

#11
Foto - En pahalı boşanma davası tarihe geçti: 76 milyar dolar nafaka ödedi!

12. Tiger Woods & Elin Nordegren (2010) - 710 MİLYON DOLAR

#12
Foto - En pahalı boşanma davası tarihe geçti: 76 milyar dolar nafaka ödedi!

11. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum & Princess Haya (2019) - 730 MİLYON DOLAR

#13
Foto - En pahalı boşanma davası tarihe geçti: 76 milyar dolar nafaka ödedi!

10. Adnan Khashoggi & Soraya Khashoggi (1980) - 874 MİLYON DOLAR

#14
Foto - En pahalı boşanma davası tarihe geçti: 76 milyar dolar nafaka ödedi!

9. Harold Hamm & Sue Ann Arnall (2015) - 974.8 MİLYON DOLAR

#15
Foto - En pahalı boşanma davası tarihe geçti: 76 milyar dolar nafaka ödedi!

8. Chey Tae-won & Roh Soh-yeong (2024) - 1 MİLYAR DOLAR

#16
Foto - En pahalı boşanma davası tarihe geçti: 76 milyar dolar nafaka ödedi!

7. Steve Wynn & Elaine Wynn (2010) - 1 MİLYAR DOLAR

#17
Foto - En pahalı boşanma davası tarihe geçti: 76 milyar dolar nafaka ödedi!

6. Bernie Ecclestone & Slavica Ecclestone (2009) - 1.2 MİLYAR DOLAR

#18
Foto - En pahalı boşanma davası tarihe geçti: 76 milyar dolar nafaka ödedi!

5. Bill Gross & Sue Gross (2017) - 1.3 MİLYAR DOLAR

#19
Foto - En pahalı boşanma davası tarihe geçti: 76 milyar dolar nafaka ödedi!

4. Rupert Murdoch & Anna Murdoch Mann (1999) - 1.7 MİLYAR DOLAR

#20
Foto - En pahalı boşanma davası tarihe geçti: 76 milyar dolar nafaka ödedi!

3. Alec Wildenstein & Jocelyn Wildenstein (1999) - 3.8 MİLYAR DOLAR

#21
Foto - En pahalı boşanma davası tarihe geçti: 76 milyar dolar nafaka ödedi!

2. Jeff Bezos & MacKenzie Scott (2019) - 38 MİLYAR DOLAR

#22
Foto - En pahalı boşanma davası tarihe geçti: 76 milyar dolar nafaka ödedi!

LİSTENİN ZİRVESİNDE BILL GATES VAR! 1. BİLL GATES & MELİNDA FRENCH GATES (2021) - 76 MİLYAR DOLAR/ kaynak: haber7

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