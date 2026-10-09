En pahalı boşanma davası tarihe geçti: 76 milyar dolar nafaka ödedi!
Boşanma davaları iki taraf içinde yüksek maliyetli olabiliyor. Dünyanın en zengin insanlarının ayrılıkları ise servet değerinde olabiliyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Boşanma davaları iki taraf içinde yüksek maliyetli olabiliyor. Dünyanın en zengin insanlarının ayrılıkları ise servet değerinde olabiliyor.
Peki, 76 milyar dolarlık rekor rakamla gündeme gelen boşanma hangi ünlü milyardere ait?
İşte dünyanın en çok konuşulan boşanmalarından birinin perde arkası ve dudak uçuklatan servet paylaşımının detayları...
20. Michael Polsky & Maya Polsky (2007) - 184 MİLYON DOLAR
19. Charles Edgar Fipke & Marlene Fipke (2000) - 200 MİLYON DOLAR
18. Roman Abramovich & Irina Malandina (2007) - 300 MİLYON DOLAR
17. Sergey Brin & Nicole Shanahan (2023) - 360 MİLYON DOLAR
16. Robert L. Johnson & Sheila Crump Johnson (2002) - 400 MİLYON DOLAR
15. Mel Gibson & Robyn Moore (2011) - 425 MİLYON DOLAR
14. Craig McCaw & Wendy McCaw (1997) - 460 MİLYON DOLAR
13. Dmitry Rybolovlev & Elena Rybolovleva (2014) - 604 MİLYON DOLAR
12. Tiger Woods & Elin Nordegren (2010) - 710 MİLYON DOLAR
11. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum & Princess Haya (2019) - 730 MİLYON DOLAR
10. Adnan Khashoggi & Soraya Khashoggi (1980) - 874 MİLYON DOLAR
9. Harold Hamm & Sue Ann Arnall (2015) - 974.8 MİLYON DOLAR
8. Chey Tae-won & Roh Soh-yeong (2024) - 1 MİLYAR DOLAR
7. Steve Wynn & Elaine Wynn (2010) - 1 MİLYAR DOLAR
6. Bernie Ecclestone & Slavica Ecclestone (2009) - 1.2 MİLYAR DOLAR
5. Bill Gross & Sue Gross (2017) - 1.3 MİLYAR DOLAR
4. Rupert Murdoch & Anna Murdoch Mann (1999) - 1.7 MİLYAR DOLAR
3. Alec Wildenstein & Jocelyn Wildenstein (1999) - 3.8 MİLYAR DOLAR
2. Jeff Bezos & MacKenzie Scott (2019) - 38 MİLYAR DOLAR
LİSTENİN ZİRVESİNDE BILL GATES VAR! 1. BİLL GATES & MELİNDA FRENCH GATES (2021) - 76 MİLYAR DOLAR/ kaynak: haber7
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