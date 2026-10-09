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Siyonist sermayenin kahve tekeli Starbucks'tan dev hamle! Starbucks Chipotle'ı gözüne kestirdi

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Siyonist sermayenin kahve tekeli Starbucks'tan dev hamle! Starbucks Chipotle'ı gözüne kestirdi

Filistin'de yaşanan soykırıma verdiği destek sebebiyle tüm dünyada ve Türkiye'de vicdan sahibi kitlelerin sert boykotuyla sarsılan ABD merkezli boykot kafe Starbucks, krizden çıkış yolunu dev bir satın almada arıyor. Financial Times'ın haberine göre, boykot darbeleriyle kan kaybeden küresel sömürü çarkı Starbucks, ABD'li restoran zinciri Chipotle Mexican Grill'i bünyesine katmak için danışmanlarıyla pazarlıklar yürütmeye başladı.

#1
Foto - Siyonist sermayenin kahve tekeli Starbucks'tan dev hamle! Starbucks Chipotle'ı gözüne kestirdi

SATIN ALMA İDDİASI HİSSELERİ HAREKETLENDİRDİ Satın alma haberinin gündeme gelmesiyle iki şirketin hisselerinde sert hareketler yaşandı. Chipotle hisseleri yüzde 8'e kadar yükselirken Starbucks hisseleri yüzde 6'ya varan değer kaybı yaşadı. Günün ilerleyen saatlerinde ise her iki hissedeki hareketlilik azaldı. İki şirketin olası birleşmesi daha önce de gündeme gelmişti. Semafor tarafından yayımlanan benzer iddialar, o dönemde piyasalarda önemli bir hareketliliğe yol açmamıştı.

#2
Foto - Siyonist sermayenin kahve tekeli Starbucks'tan dev hamle! Starbucks Chipotle'ı gözüne kestirdi

CHIPOTLE'IN PİYASA DEĞERİ 39 MİLYAR DOLAR Yaklaşık 39 milyar dolar piyasa değerine sahip Chipotle'ın satın alınması, Starbucks açısından önemli finansal zorlukları da beraberinde getirebilir. Starbucks hisselerindeki düşüş, satın alma bedelinin hisse karşılığında ödenmesi durumunda kullanılabilecek hisselerin değerini azaltabilir. Chipotle hisselerindeki yükseliş ise olası satın alma maliyetini artırabilir.

#3
Foto - Siyonist sermayenin kahve tekeli Starbucks'tan dev hamle! Starbucks Chipotle'ı gözüne kestirdi

Financial Times, iki büyük markanın bir araya gelmesinin çeşitli zorluklar barındırdığına dikkat çekerek anlaşmanın gerçekleşmeyebileceğini de aktardı. 39 milyar dolar, güncel yaklaşık 49,35 TL dolar kuruyla 1 trilyon 924 milyar 650 milyon TL ediyor.

#4
Foto - Siyonist sermayenin kahve tekeli Starbucks'tan dev hamle! Starbucks Chipotle'ı gözüne kestirdi

Satın alma işleminin gerçekleşmesi halinde Niccol, daha önce yönettiği şirketle bu kez Starbucks bünyesinde yeniden bir araya gelmiş olacak. Starbucks'ın dünya genelinde kendisine ait ve lisanslı yaklaşık 41 bin mağazası bulunuyor. Bu mağazaların yaklaşık yüzde 40'ı ABD'de faaliyet gösteriyor. Chipotle'ın ise yaklaşık 4 bin 200 restoranının neredeyse tamamı ABD'de yer alıyor. Anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Starbucks'ın Chipotle'ı satın alması, Burger King'in 2014 yılında Tim Hortons'ı 11,4 milyar dolara satın aldığı işlemi geride bırakarak restoran sektörünün en büyük satın almalarından biri olarak kayıtlara geçebilir.

#5
Foto - Siyonist sermayenin kahve tekeli Starbucks'tan dev hamle! Starbucks Chipotle'ı gözüne kestirdi

ŞİRKETLERDEN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ Starbucks, satın alma iddialarıyla ilgili yorum yapmadı. Chipotle ise konuya ilişkin sorulara henüz yanıt vermedi.

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