Siyonist sermayenin kahve tekeli Starbucks'tan dev hamle! Starbucks Chipotle'ı gözüne kestirdi

Satın alma işleminin gerçekleşmesi halinde Niccol, daha önce yönettiği şirketle bu kez Starbucks bünyesinde yeniden bir araya gelmiş olacak. Starbucks'ın dünya genelinde kendisine ait ve lisanslı yaklaşık 41 bin mağazası bulunuyor. Bu mağazaların yaklaşık yüzde 40'ı ABD'de faaliyet gösteriyor. Chipotle'ın ise yaklaşık 4 bin 200 restoranının neredeyse tamamı ABD'de yer alıyor. Anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Starbucks'ın Chipotle'ı satın alması, Burger King'in 2014 yılında Tim Hortons'ı 11,4 milyar dolara satın aldığı işlemi geride bırakarak restoran sektörünün en büyük satın almalarından biri olarak kayıtlara geçebilir.