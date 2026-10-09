Siyonist sermayenin kahve tekeli Starbucks'tan dev hamle! Starbucks Chipotle'ı gözüne kestirdi
Filistin'de yaşanan soykırıma verdiği destek sebebiyle tüm dünyada ve Türkiye'de vicdan sahibi kitlelerin sert boykotuyla sarsılan ABD merkezli boykot kafe Starbucks, krizden çıkış yolunu dev bir satın almada arıyor. Financial Times'ın haberine göre, boykot darbeleriyle kan kaybeden küresel sömürü çarkı Starbucks, ABD'li restoran zinciri Chipotle Mexican Grill'i bünyesine katmak için danışmanlarıyla pazarlıklar yürütmeye başladı.