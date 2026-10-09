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Gündem ABD başkanının finansal işlemleri ifşa oldu! Bu da foncu tokatçı Trump
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ABD başkanının finansal işlemleri ifşa oldu! Bu da foncu tokatçı Trump

Yeniakit Publisher
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ABD başkanının finansal işlemleri ifşa oldu! Bu da foncu tokatçı Trump

ABD Başkanı Donald Trump'ın finansal belgeleri, yeni uzay politikasını onaylamadan hemen önce Elon Musk'ın şirketi SpaceX'ten milyarlarca dolarlık borç senedi aldığını ortaya çıkardı. Ağustosta SpaceX'in borç senetlerine 1 ila 5 milyon dolar yatıran Trump'ın hemen ardından uzay taşımacılığını güçlendiren kararnameye imza atması ile dev teknoloji şirketlerinin CEO'larını Beyaz Saray'da ağırlamadan önce yaptığı milyonlarca dolarlık hisse alımları "çıkar çatışması" tartışmalarını alevlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ağustos ayında yeni uzay politikasını onaylamasından 2 gün önce Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firmasından 1 ila 5 milyon dolar borç senedi satın aldığı ortaya çıktı.

Amerikan basınında çıkan ve Trump'ın finansal belgelerine dayandırılan haberlere göre, Trump, ağustosta SpaceX'in borç senetlerinden 1 ila 5 milyon dolar değerinde alım yaptı.

Trump, bundan iki gün sonra, uzay taşımacılığını güçlendirmeyi amaçlayan yeni politikayı belirleyen bir metni imzaladı.

SpaceX'ten yapılan bu satın almanın Trump'ın ağustosta yaptığı 517 işlemin arasında olduğu ve burada "çıkar çatışması" sorularının gündeme geldiği belirtildi.

- CEO'ları Beyaz Saray'da ağırlamadan önce yapılan satın almalar da dikkati çekti

Öte yandan belgelere göre Trump, 25 milyon dolara kadar Meta hissesi, 6 milyon dolara kadar Microsoft hissesi ve daha az miktarda Oracle hissesi satın aldı.

Bu satın almanın Trump'ın söz konusu firmalar da dahil büyük şirketlerin CEO'larını Beyaz Saray'da bir araya getirmesinden haftalar önce gerçekleşmesi de dikkatlerden kaçmadı.

 

- Beyaz Saray, işlemleri Trump'ın bizzat yapmadığını savundu

Öte yandan konuya ilişkin Beyaz Saray sözcülerinden Davis Ingle, CNN'e yaptığı açıklamada, "Başkan Trump’ın hisse senedi ve tahvil portföyü, bağımsız üçüncü taraf finans kurumları tarafından yönetilmektedir. Tüm varlıklar, yetki verilen hesaplarda tutulmakta ve Schwab 1000 gibi tanınmış endeksleri otomatik olarak taklit eden bilgisayar tabanlı model portföyler aracılığıyla oluşturulmaktadır." dedi.

Trump'ın ya da ailesinin herhangi bir mensubunun "portföyün nasıl oluşturulacağı ya da yatırımların ne zaman alınıp satılacağı konusunda yönlendirme, etki veya görüş bildirme yetkisi olmadığının" altını çizen Ingle, bu kararların bağımsız müdürler tarafından alındığını kaydetti.

Ingle, "Ortada çıkar çatışması yok." ifadesine yer verdi.

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