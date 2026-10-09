DEM Parti heyeti Bahçeli ile biraraya geldi
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkan Vekili Celal Adan ile Meclis'te görüşme gerçekleştirdi.
DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanvekili Celal Adan ile Meclis'te bir araya geldi.
Görüşmede, "Barış ve Demokratik Toplum Süreci"ndeki son gelişmeler ve bundan sonra yapılacaklar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
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