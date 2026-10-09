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Teknoloji Güneş enerjisi devi dev açığı kapatıp faciayı önledi! Siber korsanların şifresiz sızabileceği skandal sistem son anda kurtarıldı!
Teknoloji

Güneş enerjisi devi dev açığı kapatıp faciayı önledi! Siber korsanların şifresiz sızabileceği skandal sistem son anda kurtarıldı!

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Güneş enerjisi devi dev açığı kapatıp faciayı önledi! Siber korsanların şifresiz sızabileceği skandal sistem son anda kurtarıldı!

Dünyanın önde gelen güneş enerjisi inverter imalatçılarından Sungrow, iSolarCloud platformunda tespit edilen devasa bir güvenlik açığını yamayarak muhtemel bir enerji krizinin önüne geçti.

Alman siber güvenlik firması Jakkaru tarafından gün yüzüne çıkarılan açığın, kötü niyetli kişilerin hiçbir parolaya veya kimlik doğrulamaya ihtiyaç duymadan doğrudan kullanıcı hesaplarına sızmasına imkan sağladığı belirlendi. Üstelik bu skandal hatanın sadece tek bir modeli değil, sisteme bağlı çok sayıda tesisi etkileyebilecek büyüklükte olduğu anlaşıldı.

 

Şifresiz erişim skandalı ortaya çıktı!

Araştırmacıların yaptığı detaylı incelemelerde, giriş isteğindeki "login_type" kodunun değiştirilmesi durumunda sistemin şifre sormadan hesaba kapılarını sonuna kadar açtığı tespit edildi. Hedef alınan kullanıcının sadece e-posta adresini bilmenin içeri sızmak için yeterli olduğu ve bu durumdan asıl hesap sahibine hiçbir bilgilendirme mesajının gitmediği öğrenildi. Saldırganların yetkili hesapları ele geçirerek sistem üzerinde tam hakimiyet kurma riski büyük endişeye neden oldu.

Sistemler uzaktan kilitlenebilir, bölgesel elektrik kesintileri yaşanabilirdi!

Kritik altyapıyı hedef alabilecek bu güvenlik açığının olası sonuçlarının münferit kullanıcıları aşarak milli enerji hatlarını tehdit edebileceğine dikkat çekildi. Kötü niyetli kişilerin enerji üretimini tamamen durdurabilecek müdahalelerde bulunabileceği veya cihazlara zararlı yazılımlar yükleyerek bölgesel elektrik kesintilerine yol açabileceği ifade edildi. Sungrow yetkilileri bildirimin ardından 24 saat içinde acil yamayı yayınlayarak açığı kapatırken, herhangi bir veri sızıntısının yaşanmadığını duyurdu.

 

Siber tehdit korkusu diğer üreticileri de alarm durumuna geçirdi!

Küresel çapta yankı uyandıran güvenlik zafiyetinin ardından diğer dev teknoloji şirketleri de savunma mekanizmalarını sıkılaştırmak zorunda kaldı. Yaşanan kriz sonrası harekete geçen rakip firma Huawei, FusionSolar platformunda hesap çalma, kimlik avı ve şifre sızıntılarına karşı çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) sistemini zorunlu hale getirdiğini duyurdu.

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