  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünya bunu konuşuyor: Belediye başkanlığı seçimini Hitler Mussolini kazandı Özgür Özel’in Akın Gürlek’i neden hedef aldığı ortaya çıktı! Ece Sevim o kaydı paylaştı Diyarbakır’da uyuşturucu çetesine büyük darbe! 3 zehir taciri 2 ton 200 kilo esrar ile yakalandı! İzmir çöp kalsın istiyorlar Hain arıyorsan tarihine bak Bayraklı Belediyesine rüşvet ve ihale soruşturması: 43 şüpheli adliyeye sevk edildi Can Ataklı Özgür Özel’in yalanını yüzüne böyle çarptı Ruslar Türkiye'den vazgeçmeye başladı: Tası tarağı toplayıp o ülkeye gittiler Netanyahu seçilsin diye İranlılar mı ölecek? Trump’tan seçim öncesi saldırı planı iddiası Ali Karahasanoğlu: Bakan Şimşek rakamlarla muhalifleri mat etti
Gündem İstanbul’da kritik görüşme yapıldı: Türkiye ve Pakistan'dan ortak adım kararı
Gündem

İstanbul’da kritik görüşme yapıldı: Türkiye ve Pakistan'dan ortak adım kararı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İstanbul’da kritik görüşme yapıldı: Türkiye ve Pakistan'dan ortak adım kararı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Pakistan Federal İçişleri Bakanı Syed Mohsin Raza Naqvi ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Pakistan Federal İçişleri Bakanı Syed Mohsin Raza Naqvi ve beraberindeki heyeti İstanbul’da ağırladı. Görüşmede terörle mücadele ve güvenlik iş birliği, siber ve narkotik suçlar, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ile kolluk birimleri arasındaki eğitim ve iş birliği konu başlıkları ele alındı.

Görüşmede, “Uluslararası Terörizm, Uyuşturucu ve Örgütlü Suçlarla Mücadelede Bilgi Paylaşımı Sağlanmasına İlişkin Protokol” ile iki ülkenin Polis Akademisi Başkanlıkları arasındaki eğitim ve akademik iş birliği çalışmaları da değerlendirildi.

 

“TÜRKİYE İLE PAKİSTAN ARASINDAKİ İLİŞKİLER DERİN KARDEŞLİK VE DOSTLUK TEMELİNE DAYANMAKTADIR”

Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilere değinen Bakan Çiftçi, “Ortak medeniyet değerlerine sahip olduğumuz, Güney Asya’nın önemli ülkesi Pakistan ile ilişkilerimiz derin kardeşlik ve dostluk temeline dayanmaktadır.” dedi. Bakan Çiftçi, “Türkiye ve Pakistan, zor zamanlarda da hep iyi bir sınav vermiş, birbirlerine yardıma ilk koşan devletler olmuşlardır.” ifadelerini kullandı.

 

TERÖRLE MÜCADELE VE GÜVENLİK İŞ BİRLİĞİ

Türkiye’nin terör örgütleriyle mücadelesine ilişkin konuşan Bakan Çiftçi, “Malumlarınız olduğu üzere, ülkemiz uzun yıllardır PKK, YPG/PYD, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C gibi birçok terör örgütüne karşı amansız bir mücadele vermektedir. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; başta terör ve yeni nesil organize suç örgütleri olmak üzere, her türlü suç ve güvenlik tehdidiyle mücadelemizi büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz.” dedi. Bakan Çiftçi, “Terörizmin her türlüsüne karşı, dost ve kardeş ülke Pakistan’ın yanında olmaya ve kazandığımız tecrübeleri kardeşlerimizle paylaşmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

 

“YENİ NESİL ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ”

Yeni nesil suç örgütleriyle mücadeleye değinen Bakan Çiftçi, “Yapay zekâ destekli analiz, büyük veri, dijital delil inceleme ve finansal iz sürme kapasitemizi güçlendirerek hiçbir suç yapılanmasına alan bırakmıyoruz.” dedi. Bakan Çiftçi, “Yeni nesil organize suç örgütleri başta olmak üzere, bütün suç yapılanmaları ile mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

 

“625 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK BİN 741 OPERASYON GERÇEKLEŞTİRDİK”

Bakan Çiftçi, organize ve siber suçlarla mücadelede yürütülen operasyonlara ilişkin, “Bu yıl içerisinde, 22’si uluslararası olmak üzere; toplam 625 organize suç örgütüne yönelik bin 741 operasyon gerçekleştirdik. Ayrıca, yine sadece 2026 yılında yürüttüğümüz 198 bin siber devriye ve 5 bin siber operasyon neticesinde, bilişim suçlularına, sanal dolandırıcılara, yasa dışı bahis ve kumar baronlarına büyük darbeler indirdik.” ifadelerini kullandı.

 

SİBER VE NARKOTİK SUÇLARDA İŞ BİRLİĞİ

Uyuşturucu suçlarıyla mücadelede bilgi ve tecrübe paylaşımına değinen Bakan Çiftçi, “Ülkelerimizin uyuşturucunun geçiş güzergâhları üzerinde yer alması karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımını zorunlu kılmaktadır. Pakistan’ın narkotik suçlarla mücadele kapsamında, uyuşturucunun kaynağına ve kullanımının önlenmesine yönelik önemli çalışmalar yaptığını biliyoruz. Yeni Nesil Uyuşturucular, Sentetikler, Güncel Rotalar ve Trendler gibi alanlardaki uygulama ve deneyimlerimizi birbirimize aktarabiliriz.” dedi.

 

BİLGİ PAYLAŞIMI VE KOLLUK EĞİTİMİ

İki ülke arasındaki iş birliğinin hukuki zeminine ilişkin konuşan Bakan Çiftçi, “2004 yılında imzalanan ‘Uluslararası Terörizm ve Örgütlü Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşması’ temelinde hazırlanan ve müzakereleri tamamlanan ‘Uluslararası Terörizm, Uyuşturucu ve Örgütlü Suçlarla Mücadelede Bilgi Paylaşımı Sağlanmasına İlişkin Protokol’ü inşallah bugünkü görüşmemiz vesilesiyle imzalayacağız.” dedi.
Bakan Çiftçi, kolluk eğitimi konusunda ise, “Kolluk birimlerimiz arasındaki eğitim ve iş birliği çalışmalarımızı daha da güçlendirmek ve artırmak temel hedefimiz olmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Denizli'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda 12 şüpheliden 10'u tutuklandı
Denizli'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda 12 şüpheliden 10'u tutuklandı

Yerel

Denizli'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda 12 şüpheliden 10'u tutuklandı

Hatay'da silah imalathanesine operasyon: Kurusıkıları gerçek silaha dönüştürüyordu!
Hatay'da silah imalathanesine operasyon: Kurusıkıları gerçek silaha dönüştürüyordu!

Gündem

Hatay'da silah imalathanesine operasyon: Kurusıkıları gerçek silaha dönüştürüyordu!

Sakarya'da 272 personelle düzenlenen 'Sokaklar Güvende' operasyonunda 19 şüpheli yakalandı
Sakarya'da 272 personelle düzenlenen 'Sokaklar Güvende' operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

Yerel

Sakarya'da 272 personelle düzenlenen 'Sokaklar Güvende' operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

Çeşme Belediyesine operasyon: 12 şüpheli adliyede
Çeşme Belediyesine operasyon: 12 şüpheli adliyede

Gündem

Çeşme Belediyesine operasyon: 12 şüpheli adliyede

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23