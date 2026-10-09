Kapıkule’de akılalmaz kaçakçılık! Çorapların içinden 67 canlı piton çıktı
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Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda Gümrük Muhafaza ekiplerinin dikkati, akılalmaz bir kaçakçılık girişimini ortaya çıkardı. Türkiye’ye giriş yapmak isteyen yabancı plakalı otomobilde bulunan şüphelilerin çöpe attığı poşetler kontrol edilince, çorapların içerisine gizlenmiş tam 67 canlı piton bulundu. Şüphelilere toplam 948 bin 739 lira idari para cezası uygulandı.
Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen yabancı plakalı bir otomobil, Gümrük Muhafaza ekiplerinin şüphesi üzerine X-ray taramasına yönlendirildi.
Şüphelilerin araç taramaya götürülürken bazı poşetleri çöpe attıkları fark edildi. Ekiplerin poşetleri incelemesi üzerine sıra dışı kaçakçılık yöntemi ortaya çıktı.
ÇORAPLARA 67 CANLI PİTON GİZLEMİŞLER
Poşetlerin içerisindeki çorapları kontrol eden ekipler, Türkiye’ye yasa dışı yollarla sokulmaya çalışılan 67 canlı piton buldu.
Canlı hayvanlara el konulurken pitonlar, gerekli işlemlerin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğüne teslim edilerek koruma altına alındı.
948 BİN 739 LİRA CEZA
Olayla bağlantılı şüphelilerin Sırbistan uyruklu olduğu belirtilirken, sorumlulara toplam 948 bin 739 lira idari para cezası uygulandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı da operasyonu duyurarak yaban hayatını tehdit eden kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.