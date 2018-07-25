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Meteorolojiden İstanbul'un 8 ilçesi için uyarı

İstanbul'da şiddetli yağışın, Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Arnavutköy, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece ve Başakşehir'de etkili olması bekleniyor

25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:54
Meteorolojiden İstanbul'un 8 ilçesi için uyarı

İstanbul'da şiddetli yağışın saat 16.00'ya kadar Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Arnavutköy, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece ve Başakşehir'de etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, öğleden sonra Avrupa yakasının batısındaki bazı ilçelerde başlayan gök gürültülü sağanağın ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riskini beraberinde getirdiği belirtildi.

Açıklamada yağış anında kuvvetli rüzgar meydana gelebileceği uyarısı yapılırken, vatandaşlara yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

 

 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:54
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