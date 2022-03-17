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Yaşam Meteoroloji'den İstanbul'a yeni kar uyarısı daha: Cumartesi şiddetini artıracak
Yaşam

Meteoroloji'den İstanbul'a yeni kar uyarısı daha: Cumartesi şiddetini artıracak

Bahar beklenirken kış geri geldi. Birçok kentte soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji, İstanbul'u bir kez daha yoğun kar yağışı konusunda uyardı.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 12:55:00 - 2022-03-17 12:57:36
Meteoroloji'den İstanbul'a yeni kar uyarısı daha: Cumartesi şiddetini artıracak

Meteoroloji, yurdun büyük bölümünün bugünden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini açıkladı.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredecek.

İstanbul'da cumartesi gününe dikkat

Trt haberine göre; İstanbul'da ise yarından itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli kar sağanakları bekleniyor.

Kar yağışlarının cumartesi günü etkisini daha da artacağı ve pazar günü öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Yetkililer, kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

 

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