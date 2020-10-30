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Gündem Meteoroloji'den İstanbul ve 8 il için kuvvetli yağış uyarısı
Gündem

Meteoroloji'den İstanbul ve 8 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz’in kıyı kesimlerinde yarın kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 00:30:00 - 2020-10-30 00:36:48
Meteoroloji'den İstanbul ve 8 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre, yarın yurdun kuzeybatı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Kuvvetli yağışın öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Marmara’nın doğusu, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ile zamanla Batı Karadeniz’in kıyı kesimleri ve Düzce, Zonguldak, Bartın'da etkili olması bekleniyor.

İstanbul'un Anadolu Yakası'nın kuzey kesimleri ile Kocaeli'nin Kandıra, Sakarya'nın Kaynarca ve Ferizli ilçelerinde ise yağışların yer yer çok kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Meteoroloji, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

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