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Meteorolojiden İstanbul için uyarı: Sağanak devam edecek

Meteorolojiden yapılan son açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde sağanağın İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:31
Meteorolojiden İstanbul için uyarı: Sağanak devam edecek

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki sıcaklıkların Trakya'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin Trakya bölümünde öğleden sonra olmak üzere bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

SEL VE YILDIRIM DÜŞMESİNE DİKKAT

Rüzgarın batı ve kuzeybatı (karayel) yönlerden orta kuvvette eseceği bölgede,yağışların İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:31
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