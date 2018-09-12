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Meteorolojiden İstanbul için bir uyarı daha!

Meteorolojiden yapılan son açıklamaya göre, İstanbul'da dün etkili olan sağanak yağışın bugün de aralıklı olarak devam etmesi bekleniyor.

12 Eylül 2018 Çarşamba 10:10
Meteorolojiden İstanbul için bir uyarı daha!

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta Marmara’nın kuzeyi ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Çanakkale ve Balıkesir'in kuzeyi, Giresun, Kastamonu, Sinop, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta ve Antalya'nın batısı ile yarın sabah saatlerinden itibaren Kırşehir, Yozgat, Amasya ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 26

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İzmir: Parçalı bulutlu 32

Adana: Parçalı ve az bulutlu 36

Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Antalya: Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra batısı kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 24

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 34

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 10:10
  1. Yozgat
  2. Trabzon
  3. Tokat
  4. Sinop
  5. Samsun
  6. Muğla
  7. Kırşehir
  8. Kastamonu
  9. İzmir
  10. İstanbul
  11. Isparta
  12. Giresun
  13. Erzurum
  14. Diyarbakır
  15. Denizli
  16. Çanakkale
  17. Bursa
  18. Burdur
  19. Balıkesir
  20. Antalya
  21. Ankara
  22. Amasya
  23. Afyon
  24. Adana
  25. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  26. sağanak yağış
  27. sağanak yağış uyarısı
  28. hava durumu

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