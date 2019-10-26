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Meteoroloji'den İstanbul dahil 27 kente sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 il için sağanak yağış uyarısında bulunurken; İstanbul'un kuzeyinde de sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

26 Ekim 2019 Cumartesi 08:57
Meteoroloji'den İstanbul dahil 27 kente sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Sakarya, Karabük, Amasya, Tokat ve Erzincan çevreleri ile İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey, Kırklareli'nin doğu kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz'de yer yer çok kuvvetli yağışlar

Yağışların; Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m²) olması bekleniyor. Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Sıcaklıklarda önemli değişiklik yok

Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yapılan son tahminlere göre işte kentlerimizde sıcaklıklar:

-Ankara: 21, Parçalı ve az bulutlu.

-İstanbul: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kıyıları hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

-İzmir: 24, Az bulutlu ve açık.

-Muğla: 26, Az bulutlu ve açık.

-Adana: 30, Parçalı bulutlu.

-Antalya: 30, Az bulutlu ve açık.

-Eskişehir: 20, Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli.

-Konya: 21, Parçalı ve az bulutlu.

-Kastamonu: 19, Parçalı ve çok bulutlu.

-Amasya: 20, Parçalı ve çok bulutlu.

-Samsun: 19, parçalı veçok bulutlu, hafif sağanak yağışlı.

-Trabzon:19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m²) olması bekleniyor.

-Erzurum: 15, Parçalı ve çok bulutlu.

-Hakkari: 16, Parçalı ve çok bulutlu.

-Diyarbakır: 24, Parçalı ve çok bulutlu.

-Gaziantep: 24, Parçalı bulutlu.

-Şanlıurfa: 24, Parçalı bulutlu.

 

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 08:57
  1. Karabük
  2. Şanlıurfa
  3. Trabzon
  4. Tokat
  5. Samsun
  6. Sakarya
  7. Rize
  8. Ordu
  9. Muğla
  10. Konya
  11. Kocaeli
  12. Kırklareli
  13. Kastamonu
  14. İzmir
  15. İstanbul
  16. Hakkari
  17. Giresun
  18. Gaziantep
  19. Eskişehir
  20. Erzurum
  21. Erzincan
  22. Diyarbakır
  23. Antalya
  24. Ankara
  25. Amasya
  26. Adana
  27. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  28. Orta Karadeniz
  29. Hava sıcaklıkları
  30. mevsim normalleri
  31. gök gürültülü sağanak yağış

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