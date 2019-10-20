Meteoroloji'den iki ile kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana ve Hatay'da kuvveti yağış beklendiğini duyurdu. Açıklamada, vatandaşların yağışlara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, saat 21.30'a kadar Adana'nın Ceyhan ve Yumurtalık ilçeleri ile Hatay'ın Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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