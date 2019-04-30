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Meteoroloji'den güzel haber! Güneş kendisini hissettiriyor

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde güneşli hava etkili oluyor. Doğu bölgelerinde sıcaklıklar 3 ila 6 derece artarken, diğer illerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Marmara Bölgesi'nde zaman zaman kuvvetli rüzgarların etkili olması bekleniyor. Perşembe gününden itibaren ise Türkiye'nin tamamında sağanak yağış bekleniyor

30 Nisan 2019 Salı 06:29
Meteoroloji'den güzel haber! Güneş kendisini hissettiriyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu, Sivas, Tunceli, Bingöl çevreleri ve Sinop'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.)dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İllere göre hava durumu


İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 17°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı bulutlu

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 07:13
  1. Tunceli
  2. Sivas
  3. Sinop
  4. Kastamonu
  5. Bingöl
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