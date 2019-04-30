Meteoroloji'den güzel haber! Güneş kendisini hissettiriyor
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde güneşli hava etkili oluyor. Doğu bölgelerinde sıcaklıklar 3 ila 6 derece artarken, diğer illerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Marmara Bölgesi'nde zaman zaman kuvvetli rüzgarların etkili olması bekleniyor. Perşembe gününden itibaren ise Türkiye'nin tamamında sağanak yağış bekleniyor30 Nisan 2019 Salı 06:29
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu, Sivas, Tunceli, Bingöl çevreleri ve Sinop'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının Doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.)dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İllere göre hava durumu
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı bulutlu
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