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Yerel Meteorolojiden Güneydoğu için önemli uyarı!
Yerel

Meteorolojiden Güneydoğu için önemli uyarı!

Rüzgârın çarşamba günü Şırnak çevresi ile Mardin'in doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 16:00:00 -
Meteorolojiden Güneydoğu için önemli uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgârın 6 Mart Çarşamba günü Şırnak çevresi ve Mardin'in doğusunda (Ömerli, Midyat, Dargeçit ve Nusaybin) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli saatte 40-60 kilometre, yükseklerinde yer yer kısa süreli saate 60-80 kilometre şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Açıklamanın devamında çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, kar erimesi, ulaşımda aksamlar, toz taşınımı ve savrulma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır denildi. (İLKHA)

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