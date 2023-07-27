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Gündem Meteoroloji'den fırtına uyarısı
Gündem

Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Yeniakit Publisher
2023-07-27 14:59:00 -
Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Batı Karadeniz’in doğusunda fırtına uyarısında bulundu.

Denizlerde fırtına bekleniyor başlığı ile uyarıda bulunan Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü açıklamasında, “Batı Karadeniz’in doğusunda rüzgarın 28 Temmuz’da ilk saatlerden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6-8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın Cuma günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor” ifadelerini kullanıldı.

Olması muhtemel riskler olarak ise ulaşımda aksama uyarısında bulunuldu.

Rüzgar hızı sınıflandırması

Kuvvetli rüzgar: 39-61 km/saat

Fırtına: 62-74 km/saat
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kuvvetli fırtına: 75-88 km/saat

Tam fırtına: 89-102 km/saat

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