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Yerel Meteoroloji'den Ege'ye sağanak uyarısı
Yerel

Meteoroloji'den Ege'ye sağanak uyarısı

Yeniakit Publisher
2023-04-22 11:45:00 -
Meteoroloji'den Ege'ye sağanak uyarısı

İzmir'de bugün yağmur var mı? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Bayramda gezi planı yapanlar hava durumunu araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz (Düzce ve Zonguldak dışında), Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kırklareli ve Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 22 Nisan Cumartesi hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? İzmir'de bugün yağış var mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmini yayınladı. İşte 22 Nisan Cumartesi hava durumu...


EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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