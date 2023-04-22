Meteoroloji'den Ege'ye sağanak uyarısı
İzmir'de bugün yağmur var mı? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Bayramda gezi planı yapanlar hava durumunu araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz (Düzce ve Zonguldak dışında), Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kırklareli ve Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 22 Nisan Cumartesi hava durumu...
Bugün hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? İzmir'de bugün yağış var mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmini yayınladı. İşte 22 Nisan Cumartesi hava durumu...
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
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DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı