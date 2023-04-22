Meteoroloji'den Ege'ye sağanak uyarısı

Bugün hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? İzmir'de bugün yağış var mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmini yayınladı. İşte 22 Nisan Cumartesi hava durumu...



EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı