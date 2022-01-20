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Yerel Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı
Yerel

Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan ve Tunceli'de kar yağışının ardından çığ, buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 11:38:00 -
Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 15, Erzurum ile Kars'ta 13, Ağrı ile Erzincan'da 10, Tunceli'de 9 ve Iğdır'da 4 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 10, Erzurum, Kars ve Ağrı'da 7, Tunceli'de 5 ve Erzincan ile Iğdır'da 2 derece olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, sis ve pus ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskinden dolayı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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