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Meteoroloji'den çiftçilere zirai don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yapmış olduğu yazılı açıklamayla çiftçileri, zirai don konusunda uyardı.

08 Ocak 2019 Salı 18:07
Meteoroloji'den çiftçilere zirai don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Çanakkale ve Balıkesir kıyılarında beklenen zirai don nedeniyle çiftçileri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; zirai faaliyetlerin devam ettiği Antalya, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Çanakkale ve Balıkesir kıyılarında bu gece ve Çarşamba sabah ilk saatlerde hafif zirai don beklendiğinden tarımla uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 18:07
  1. Muğla
  2. Manisa
  3. İzmir
  4. Çanakkale
  5. Balıkesir
  6. Aydın
  7. Antalya
  8. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  9. Zirai don uyarısı

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