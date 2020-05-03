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Yerel

Meteorolojiden Bursa’ya ’sarı’ uyarı

Meteoroloji, Bursa’da kuvvetli yağış beklendiğini açıklayıp bu gece 00.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 22:43:21 -
Meteorolojiden Bursa’ya ’sarı’ uyarı

Meteoroloji, Bursa’da kuvvetli yağış beklendiğini açıklayıp bu gece 00.00’dan yarın 18.00’e kadar geçerli olmak üzere ’sarı’ uyarı yayınladı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklama, "Kocaeli, Yalova ve Bursa’da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak, yarın (04.05.2020 Pazartesi) akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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