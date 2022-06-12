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Yerel Meteoroloji'den bir ilimize daha uyarı!
Yerel

Meteoroloji'den bir ilimize daha uyarı!

Meteoroloji, gök gürültü sağanak yağışın etkili olacağı Denizli'de vatandaşları, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Yeniakit Publisher
2022-06-12 18:49:00 -
Meteoroloji'den bir ilimize daha uyarı!

Meteoroloji 13 Haziran 2022 Pazartesi günü gök gürültü sağanak yağışın Denizli’de etkili olacağını açıklayarak uyarıda bulundu.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü, gök gürültülü sağanak yağışın Pazartesi günü etkili olacağını belirterek, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 13 Haziran 2022 Pazartesi günü bölgemiz Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak’ta görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

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