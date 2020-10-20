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Gündem Meteoroloji'den bazı illere kuvvetli yağış uyarısı
Gündem

Meteoroloji'den bazı illere kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından verilen bilgilere göre; kuzey ve iç kısımlarda gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, diğer kesimlerde ise havanın açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 01:29:00 -
Meteoroloji'den bazı illere kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Rize il geneli ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli(51-75kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, dolu yağışı, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı yetkililer dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yaptı.

İstanbul'da hava nasıl olacak?

İstanbul'da en yüksek hava sıcaklığı 20 derece, en düşük sıcaklık ise 15 derece olacak. Yağışların gün içinde yer yer etkisini göstermesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nin iç kısımları ve Ege bölgesinde yağmur etkisini sürdürecek.

Ege bölgesinde hava sıcaklığı gün içinde en düşük 21 derece en yüksek 26 derece olacak.

İç Anadolu Bölgesi'nde sağanak yağış beleniyor

İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar 17 dereceye kadar düşecek ve sağanak yağış görülecek.

Akdeniz Bölgesi hava durumu

Akdeniz bölgesinde hava yağmurlu. Hava sıcaklığının düşmesiyle gök gürültülü sağanak yağışlar da görülüyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava nasıl olacak?

Güneydoğu'da kurak dönem sürmeye devam ediyor, sıcaklık 26 - 31 dereceleri arasında değişiyor.

20 Ekim Karadeniz Bölgesi hava durumu

Karadeniz geneli gök gürültülü sağanak yağışlı, 17-20 derece. Rize ve Artvin için sel ve su taşkınlarına karşı uyarı yapıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu

Doğu Anadolu'da öğle saatleri ılık, geceler ise soğuk geçiyor. Kars gece 2 derece.

 

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