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Aktüel Meteorolojiden bazı iller için yağış uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden bazı iller için yağış uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü: - "İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'nın, perşembe sabah saatlerinden itibaren 2 gün sürecek yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor" - "Yağışla birlikte bölgedeki sıcaklıkların 8 ila 10 derece düşmesi bekleniyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-06 15:43:36 -
Meteorolojiden bazı iller için yağış uyarısı

İSTANBUL (AA) - İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli ve Sakarya perşembe sabah saatlerinden itibaren 2 gün sürecek yağışlı ve serin havanın etkisi altına girecek.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli ve Sakarya illeri 8 Ekim'de sabah saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemi ile birlikte 2 gün sürecek yağışlı ve serin havanın etkisi altına girecek.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların perşembe günü Marmara
Bölgesi'nin tamamında kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışla birlikte bölgedeki sıcaklıkların 8 ila 10 derece düşeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden perşembe günü bölgede kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Yağışın, cuma günü etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.



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