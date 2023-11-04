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Yerel Meteoroloji'den 8 ile 'sarı', 4 ile 'turuncu' uyarı!
Yerel

Meteoroloji'den 8 ile 'sarı', 4 ile 'turuncu' uyarı!

Yeniakit Publisher
2023-11-04 09:20:00 -
Meteoroloji'den 8 ile 'sarı', 4 ile 'turuncu' uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 il için "turuncu" ve "sarı" kod uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 il için "turuncu" ve "sarı" kod uyarısında bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre, 12 kentte kuvvetli yağış bekleniyor.

Turuncu ve sarı kodla uyarılan iller şöyle; Aydın, Bursa, Edirne, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Kırklareli, Manisa ve Yalova

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. (İLKHA)
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