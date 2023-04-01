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Yerel Meteoroloji'den 5 il için zirai don uyarısı
Yerel

Meteoroloji'den 5 il için zirai don uyarısı

Yeniakit Publisher
2023-04-01 09:17:00 -
Meteoroloji'den 5 il için zirai don uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, 5 il için zirai don uyarısında bulunarak çiftçilerin dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Yapılan uyarıda, bugün Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde gece ve sabah saatlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don riski bulunduğu ifade edildi.

Özellikle kayısı üreticileri başta olmak üzere yetkililerin ve çiftçilerin tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

Rüzgârın kuzey ve kuzeybatılı yönlerden orta; Malatya, Elazığ'ın güneyi (Palu, Arıcak, Alacakaya, Maden, Sivrice, Baskil) ile Adıyaman'ın kuzeyinde (Gölbaşı, Tut, Çelikhan, Sincik Gerger) yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ayrıca bölge genelinde eğimli ve yüksek yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması istendi. (İLKHA)
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