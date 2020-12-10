Meteoroloji'den 43 il için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya'nın doğu ilçeleri ile Anamur çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım uyarısı yaparak turuncu alarm verdi. Marmara'nın güneyi, Kıyı ve Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde ise fırtınaya karşı çatı, ağaç, direk devrilmesi uyarısı yapıldı.

Sel uyarısı

Yağışların; Çanakkale’nin güney ilçeleri, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2), Antalya’nın doğu ilçeleri ile Anamur çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2)olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Marmara Bölgesi'nde sağanak etkili olacak

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde yer alan, Yalova, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Kırklareli, İstanbul, Edirne, Çanakkale, Bursa, Bilecik ve Balıkesir için sağanak uyarısı yapıldı.

Ege ve Batı Akdeniz de sağanak bekleniyor

Ege Bölgesi'ndeki Afyon, Aydın, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak ile Batı Akdeniz'de yer alan Antalya, Isparta ve Burdur'da sağanak etkili olacak.

İç Anadolu'da Sivas hariç kuvvetli sağanak etkili olacak

Meteoroloji, İç Anadolu Bölgesi'nde de Sivas hariç; Aksaray, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat'ta sağanak yağış beklendiğini açıkladı.Ayrıca, Mersin, Adana ve Çorum çevreleri için de kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.