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Aktüel Meteorolojiden 3 il için kritik uyarı
Aktüel

Meteorolojiden 3 il için kritik uyarı

Yeniakit Publisher
2023-05-22 22:14:00 -
Meteorolojiden 3 il için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

İç Anadolu'nun kuzeydoğusu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 14.30-20.00 saatleri arasında Sivas ve Tokat çevreleri ile Yozgat'ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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