Meteorolojiden 3 il için kritik toz uyarısı!

Konya, Aksaray ve Karaman'da akşam saatlerinden itibaren Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkili olması bekleniyor.



Meteoroloji 8'inci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre Konya, Aksaray ve Karaman illerinin genelinde akşam saatlerinden itibaren toz taşınımının etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının neden olabileceği hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.