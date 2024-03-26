Meteorolojiden 13 il için sarı kodlu kar, yağmur ve fırtına uyarısı!

Mart ayının ikinci yarısında bastıran soğuk ve yağışlı hava ülke genelinde etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu'ya kuvvetli kar, Doğu Akdeniz'e ise kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

13 kent için uyarıda bulunulan açıklama şöyle:

Yurdun güneydoğusunda beklenen yağışların yarın (26.03.2024 Salı) ilk saatlerden itibaren Muş, Bitlis, Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi, Şırnak'ın ve Siirt'in doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar; Diyarbakır'ın kuzeydoğusu, Batman'ın kuzeyi ile Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur, yüksekleri kuvvetli ve yer yer yoğun kar; Mardin çevreleri ile Batman'ın güneyi, Şırnak'ın ve Siirt'in batısında kuvvetli yağmur ve sağanak yağış şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ile ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bugün (25.03.2024 Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren Hatay ve Osmaniye çevrelerinde, akşam saatlerinden itibaren Adana'nın doğu ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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