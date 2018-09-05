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Meteorolojiden 12 il için yağış uyarısı

12 ilde yarın kuvvetli ve çok kuvvetli yağış olması bekleniyor.

05 Eylül 2018 Çarşamba 17:10
Meteorolojiden 12 il için yağış uyarısı

Yağışların, yarın İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Yalova, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde ise çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin yarın parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Balıkesir (kıyı kesimleri dışında), Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Antalya'nın batı iç kesimleri ve Gümüşhane çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.

Yağışlar, Marmara'nın doğusu (Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Yalova), Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop ile İstanbul çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Zonguldak ve Bartın çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli (75-100 kilogram/metrekare) olacak.

Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar görülecek.

Karadeniz çok bulutlu

Karadeniz Bölgesi'nde hava çok bulutlu olacak, Batı Karadeniz'de ise kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Rüzgar, Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, öğleden sonra doğusu güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu, sabah saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 3-5 kuvvetinde esecek ve dalga boyu 1-2 metre arasında olacak.

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen Marmara Bölgesi'nde rüzgar, batı ve kuzeybatıdan 2-4 kuvvetinde esecek. Dalga boyu 0,5-1 metre arasında olacak.

Ege parçalı bulutlu

Ege Bölgesi'nde ise havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, öğleden sonra kuzeybatıdan 3-5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3-5, akşam güneyde 6 kuvvetinde esecek. Dalga boyu ise 1-2 metre, güneyde ise 2,5 metreyi bulacak.

Akdeniz Bölgesi'nde hava parçalı bulutlu olacak, doğusunda ise gök gürültülü sağanak görülecek. Rüzgar, Batı Akdeniz'de batı ve güneybatı, batısı kuzeybatı, öğle saatlerine kadar Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3-5, öğle saatlerinden sonra batıda 5-7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3-5, öğle saatlerinden itibaren batıda 6 kuvvetinde esecek. Dalga boyu 1-3 metre olacak. 

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 17:10
  1. İstanbul
  2. Karadeniz
  3. Türkiye
  4. Balıkesir
  5. Bartın
  6. Zonguldak
  7. Kocaeli
  8. Antalya
  9. Karabük
  10. Güney Ege
  11. Bilecik
  12. Gümüş
  13. Marmara
  14. Sakarya
  15. Bursa
  16. Gümüşhane
  17. Doğu Karadeniz
  18. Kahramanmaraş
  19. Sinop
  20. Akdeniz
  21. Düzce
  22. Kütahya
  23. Karadeniz Bölgesi
  24. Batı Karadeniz
  25. Afyon
  26. Isparta
  27. Kastamonu
  28. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  29. Yalova

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