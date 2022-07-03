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Yaşam Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken açıklama: Umarım bu 1 ay sürmez!
Yaşam

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken açıklama: Umarım bu 1 ay sürmez!

Türkiye sıcak ve kurak hava sistemi etkisi altına giriyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Yağmurlar kesildi artık, umarım bu 1 ay sürmez çünkü yazın buharlaşmayla birlikte su hızla tükeniyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-07-03 14:20:00 -
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken açıklama: Umarım bu 1 ay sürmez!

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'nin yağışsız bir hava sistemi etkisi altına girdiğini belirterek uyarılarda bulundu.

 Prof. Dr. Şen, "Ayın 9'una kadar Türkiye'nin hiçbir yerinde yağış yok. Yağmurlar kesildi artık, umarım bu 1 ay sürmez çünkü yazın buharlaşmayla birlikte su hızla tükeniyor. Yazın talep daha fazla. Yağışlara ihtiyacımız var ama taşkın yapacak yağışlar değil de daha hafif yağışlar..." açıklamasında bulundu.

"Sıcaklıklar yükselmeye başladı. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'da sıcaklıklar daha fazla yükselmeye başladı." diyen Şen, "Rüzgarlar, Türkiye'nin içinden gelip nemi azaltıyor. Poyrazlı zamanlarda orman yangınlarına çok dikkat etmemiz lazım. Kuzeyde problem yok, bu bölgelerde nem yüksek. İzmir, Antalya buralarda 38-40 derecelere dayandı sıcaklık." ifadelerini kullandı.

Orman yangını uyarısı

Rüzgar çok kuvvetli, orman yangınlarına dikkat etmeliyiz, önüne geçemeyiz. 11.00-16.00 arasında sokağa çıkmayalım. Bol ve beyaz giysilere yönelelim, mümkünse bir ağaç gölgesi bulalım. Isı çarpması çok sinsi, yavaş gelen bir anlık hastalıktır. Aşırı sıcaklar da doğal afet oluşturur.

En azından kuru hava ve rüzgar azalana kadar ormanlık alanlara girilmemeli...

Meteoroloji'den sıcaklık haritası

Meteoroloji ülke genelinde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini gösteren haritaları paylaştı. Buna göre İzmir, Aydın ve Manisa'da sıcaklıklar 40 dereceyi aşıyor. Sıcaklıklar İstanbul'da ise 30 derece civarında olacak.

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