Van Gölü’nde ilginç yaz geleneği! Çocukların saçları yine sarardı

"4 hafta içerisinde saçları sararıyor" Van Gölü'nde balıkçılık yapan Ahmet Çıkla, çocukların yaz tatilinde günde bir veya iki kez göle girmesiyle saçlarının kısa sürede sarardığını belirtti. Çıkla, "Yaz aylarında okulların tatil olmasıyla birlikte çocuklarımızın en azından günde bir iki kere suya girmesiyle beraber, 4 hafta içerisinde saçları sararıyor. Bu durum onların da bizim de hoşumuza gidiyor. Çocukların çoğu, saçlarının sararması için genelde göle girmek istiyor" dedi. Saçların toplu şekilde sararmasının özellikle Yaylıyaka Mahallesi'nde daha belirgin görüldüğünü dile getiren Çıkla, "Van Gölü çevresine baktığınız zaman evet, görürsünüz ama tek tük. Ama toplu bir şekilde genelde bizim mahallemizde, Yaylıyaka Mahallesi'nde çocukların saçları sararıyor" diye konuştu. Kendisinin de çocukluğundan bu yana aynı durumu yaşadığını anlatan Çıkla, "Bizim de aynı şekilde, sürekli çocuklarımızla birlikte göldeydik. Saçlarımız o zamandan sararıyordu. Bizim de hoşumuza gidiyordu, ailemizin de hoşuna gidiyordu. Bu süreç, zaman içerisinde suya girmesiyle beraber saçların sararması şeklinde devam ediyor" ifadelerini kullandı.