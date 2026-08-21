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Van Gölü’nde ilginç yaz geleneği! Çocukların saçları yine sarardı

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Van Gölü’nde ilginç yaz geleneği! Çocukların saçları yine sarardı

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde yaz tatili boyunca serinlemek için yüzen çocukların saç renklerinin sarıya dönmesi ilgi çekiyor.

#1
Foto - Van Gölü’nde ilginç yaz geleneği! Çocukların saçları yine sarardı

Van Gölü kıyısında yaşayan çocuklar, sıcak yaz günlerinde serinlemek için göle giriyor. Gölün sodalı suyunda uzun süre yüzmenin yanı sıra güneş ışınlarının da etkisiyle çocukların saçlarında renk değişimi meydana geliyor. Yaz boyunca gölde sık sık yüzen çocukların saçları zamanla sarı renge bürünürken, göle daha az giren çocuklarda ise bu değişimin daha sınırlı olduğu görülüyor.

#2
Foto - Van Gölü’nde ilginç yaz geleneği! Çocukların saçları yine sarardı

Yaz tatili boyunca Van Gölü'nde yüzen çocukların saçlarında oluşan sararma, kentte yaşayanların da dikkatini çekiyor. Çocukların saçlarının yaz aylarında sarıya dönmesi doğal bir değişim olarak gözlemlenirken, göl sezonunun sona ermesiyle birlikte saçların zamanla yeniden eski rengine dönüyor. Van Gölü'nün sodalı suyuyla yaz güneşinin oluşturduğu bu ilginç görüntü, özellikle çocukların saçlarında belirgin şekilde görülürken, ortaya renkli ve dikkat çekici görüntüler çıkıyor.

#3
Foto - Van Gölü’nde ilginç yaz geleneği! Çocukların saçları yine sarardı

"4 hafta içerisinde saçları sararıyor" Van Gölü'nde balıkçılık yapan Ahmet Çıkla, çocukların yaz tatilinde günde bir veya iki kez göle girmesiyle saçlarının kısa sürede sarardığını belirtti. Çıkla, "Yaz aylarında okulların tatil olmasıyla birlikte çocuklarımızın en azından günde bir iki kere suya girmesiyle beraber, 4 hafta içerisinde saçları sararıyor. Bu durum onların da bizim de hoşumuza gidiyor. Çocukların çoğu, saçlarının sararması için genelde göle girmek istiyor" dedi. Saçların toplu şekilde sararmasının özellikle Yaylıyaka Mahallesi'nde daha belirgin görüldüğünü dile getiren Çıkla, "Van Gölü çevresine baktığınız zaman evet, görürsünüz ama tek tük. Ama toplu bir şekilde genelde bizim mahallemizde, Yaylıyaka Mahallesi'nde çocukların saçları sararıyor" diye konuştu. Kendisinin de çocukluğundan bu yana aynı durumu yaşadığını anlatan Çıkla, "Bizim de aynı şekilde, sürekli çocuklarımızla birlikte göldeydik. Saçlarımız o zamandan sararıyordu. Bizim de hoşumuza gidiyordu, ailemizin de hoşuna gidiyordu. Bu süreç, zaman içerisinde suya girmesiyle beraber saçların sararması şeklinde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Van Gölü’nde ilginç yaz geleneği! Çocukların saçları yine sarardı

"Sarı saçlarımızı daha çok seviyoruz" Yaz tatili boyunca Van Gölü'ne girdiklerini belirten çocuklar ise sodalı suyun etkisiyle saçlarının siyah tonlarından sarıya döndüğünü söyledi. Sarı saçlı hallerini daha çok sevdiklerini dile getiren çocuklar, kış aylarında ise saçlarının yeniden eski rengine döndüğünü ifade etti.

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