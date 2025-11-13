  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İtalyan gazeteci 'keskin nişancı turizmi' iddiasını yalanladı: Sanki çocuk oyuncağı inkar etti

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: 13 Kasım perşembe Dünya iyilik günü mesajı yayımladı! Mutluluğun sırrı ailede gizli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli görüşmesi başladı

İtalyan gazetecilerden Gazze çağrısı! AB ve hükümete çağrı yapıldı

Mini insansız helikopter DUMRUL'a yeni görev: Sözleşme imzalandı

Televizyonu oyuncak silahla bastı! Cezası ağır oldu

Diyanet’ten dünyaya çağrı! Gazze için acil eylem vurgusu

Trump, mağdurlardan biriyle 'saatler geçirmiş: Epstein'e ait e-postalar gündeme damga vurdu

DMM’den flaş açıklama! Türkiye Hindistan’daki terör iftirasını reddetti

Ukrayna’da yolsuzluk krizi: Halushchenko görevden alındı
Gündem Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağışa hazır olun
Gündem

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağışa hazır olun

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağışa hazır olun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye’nin büyük bir bölümünü etkisi altına alacak olan yağışlı hava dalgası geliyor. Kar soğuklarına hazır olun.

Marmara, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Giresun ve Ordu çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

 

Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek bölgelerinde de benzer şekilde kar yağışları görülebilir.

İç ve doğu bölgelerde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece arasında azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmediği bildirildi.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, doğu kesimlerde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

11 kent için kuvvetli yağış uyarısı!
11 kent için kuvvetli yağış uyarısı!

Gündem

11 kent için kuvvetli yağış uyarısı!

Cadde ve sokaklar göle döndü: Kuvvetli yağış o ili esir aldı!
Cadde ve sokaklar göle döndü: Kuvvetli yağış o ili esir aldı!

Yerel

Cadde ve sokaklar göle döndü: Kuvvetli yağış o ili esir aldı!

Sağanak yağış geliyor!
Sağanak yağış geliyor!

Yerel

Sağanak yağış geliyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TSK’ya ait uçak düştü! Şehitlerin isimleri belli oldu
Gündem

TSK’ya ait uçak düştü! Şehitlerin isimleri belli oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşerek faciaya yol açtı. Kazada Bursalı Hava P..
İddianamedeki suçlama cevap veremiyor! Sülün Ekrem yine inkar etti
Gündem

İddianamedeki suçlama cevap veremiyor! Sülün Ekrem yine inkar etti

3 bin 900 sayfalık İBB iddianamesinde 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapsi istenen Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı ..
Yatmadan önce telefon kullanmak: Kötü uyku efsanesi çöktü mü?"
Sağlık

Yatmadan önce telefon kullanmak: Kötü uyku efsanesi çöktü mü?”

Uzmanlar, yatmadan önce ekran başında geçirilen zamanın etkisinin kişiden kişiye değiştiğini belirtiyor. Rahatlatıyor mu yoksa strese mi yol..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23