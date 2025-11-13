Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağışa hazır olun
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye’nin büyük bir bölümünü etkisi altına alacak olan yağışlı hava dalgası geliyor. Kar soğuklarına hazır olun.
Marmara, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Giresun ve Ordu çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek bölgelerinde de benzer şekilde kar yağışları görülebilir.
İç ve doğu bölgelerde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece arasında azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmediği bildirildi.
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, doğu kesimlerde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.