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Gündem Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor
Gündem

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor

Yeniakit Publisher
2024-06-15 15:05:00 -
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı illeri için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerine kadar Trabzon, Rize ve Gümüşhane çevreleriyle Sivas'ın doğusu ve Erzincan'ın batı kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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