Meteoroloji uyardı! Karla karışık yağmur ve çığ tehlikesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Batı Karadeniz'in iç bölgeleri ve Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesiminde karla karışık yağmur, Batı Karadeniz'in sahil kesimleri, Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde yağmur öngörülüyor.
Hava sıcaklığının yurdun iç kesimlerde biraz yükseleceği, diğer yerlerde kritik bir farklılık olmayacağı, genellikle mevsim normallerinde, doğu bölgelerde zaman zaman mevsim normalleri üzerinde olacağı bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İl il hava durumu...
ÖNE ÇIKAN VİDEO
İstanbul
Kısmen Güneşli 12°
Ankara
Kısmen Güneşli 12°
İzmir
Kısmen Güneşli 15°
Antalya
Parçalı bulutlu 16°
Trabzon
Kısmen Güneşli 11°
Bursa
Parçalı bulutlu 9°
Adana
Kısmen Güneşli 18°
Diyarbakır
Parçalı Bulutlu 13°
Gaziantep
Parçalı Bulutlu 13°
Ağrı
Parçalı bulutlu 6°
Aktüel
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