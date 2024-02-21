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Gündem Meteoroloji uyardı! Karla karışık yağmur ve çığ tehlikesi
Gündem

Meteoroloji uyardı! Karla karışık yağmur ve çığ tehlikesi

Yeniakit Publisher
2024-02-21 09:06:00 -
Meteoroloji uyardı! Karla karışık yağmur ve çığ tehlikesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Batı Karadeniz'in iç bölgeleri ve Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesiminde karla karışık yağmur, Batı Karadeniz'in sahil kesimleri, Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde yağmur öngörülüyor.

Hava sıcaklığının yurdun iç kesimlerde biraz yükseleceği, diğer yerlerde kritik bir farklılık olmayacağı, genellikle mevsim normallerinde, doğu bölgelerde zaman zaman mevsim normalleri üzerinde olacağı bekleniyor.

 

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

 

İl il hava durumu...
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İstanbul

Kısmen Güneşli 12°

 

Ankara

Kısmen Güneşli 12°

 

İzmir

Kısmen Güneşli 15°

 

Antalya

Parçalı bulutlu 16°

 

Trabzon

Kısmen Güneşli 11°

 

Bursa

Parçalı bulutlu 9°

 

Adana

Kısmen Güneşli 18°

 

Diyarbakır

Parçalı Bulutlu 13°

 

Gaziantep

Parçalı Bulutlu 13°

 

Ağrı

Parçalı bulutlu 6°

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