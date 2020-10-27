Meteoroloji uyardı! Kar soğukları geliyor

Günlerdir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yarından itibaren belirgin bir şekilde düşmeye başlıyor. Yarından itibaren yurdun batı kesimlerinde başlayacak ve 4 gün sürecek yağışların etkisiyle sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşecek.

Ve sağanak yağış geri geliyor üstelik bu kez sıcaklıklar da düşüyor.

Yarından itibaren dört gün boyunca Marmara ve Ege Bölgesi'nin yağış alacağını söyleyerek, ''Çarşamba akşamından başlayarak pazara kadar, yaklaşık 4 gün boyunca, yağış var'' açıklamasında bulundu.

Beklenen sıcaklık düşüşün 8 ila 10 derece arasında olacağını da söyleyen Dilek Çalışkan, ''Tam bir kış havası yaşayacağız'' dedi.

Çalışkan, yağışların etkisi ile azalan hava sıcaklıklarına ilişkin, ''Özellikle hafta sonu hava çok soğuk olacak. Hatta bu soğuklar kar soğuklarına yakın seyredecek. Bunun nedeni de Romanya'ya kar yağması. Bizde de bazı dağlara kar yağma ihtimali var'' dedi.