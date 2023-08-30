Meteoroloji uyardı… Hafta sonuna dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kesimleri, Erzurum ve Adana'nın kuzeyi ile Osmaniye çevreleri ve Hatay'ın kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da mevsim normalleri 4 ila 6 derece üzerinde, diğer bölgelerimizde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmektedir.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 24°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SAKARYA 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 22°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, akşam ilk saatler Hatay'ın kıyı ilçeleri,öğle saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkiisi ile Adana'nın kuzeyi ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 35°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışl

ANTALYA 25°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 33°C

Parçalı bulutlu

MERSİN 27°C, 33°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 18°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açı

SİVAS 16°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C, 31°C

Az bulutlu

KASTAMONU 14°C, 35°C

Az bulutlu

SİNOP 23°C, 30°C

Az bulutlu

ZONGULDAK 23°C, 28°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 19°C, 38°C

Az bulutlu

SAMSUN 23°C, 31°C

Az bulutlu

TOKAT 17°C, 37°C

Az bulutlu

TRABZON 25°C, 31°C

Az bulutlu