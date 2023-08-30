Meteoroloji uyardı… Hafta sonuna dikkat!
Bunaltıcı sıcakların ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden ferahlatıcı bir haber geldi. Hafta sonu yağışlı havanın hakim olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kesimleri, Erzurum ve Adana'nın kuzeyi ile Osmaniye çevreleri ve Hatay'ın kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da mevsim normalleri 4 ila 6 derece üzerinde, diğer bölgelerimizde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmektedir.
RÜZGAR: Genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 24°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SAKARYA 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, akşam ilk saatler Hatay'ın kıyı ilçeleri,öğle saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkiisi ile Adana'nın kuzeyi ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 35°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışl
ANTALYA 25°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 24°C, 33°C
Parçalı bulutlu
MERSİN 27°C, 33°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açı
SİVAS 16°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 16°C, 31°C
Az bulutlu
KASTAMONU 14°C, 35°C
Az bulutlu
SİNOP 23°C, 30°C
Az bulutlu
ZONGULDAK 23°C, 28°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 19°C, 38°C
Az bulutlu
SAMSUN 23°C, 31°C
Az bulutlu
TOKAT 17°C, 37°C
Az bulutlu
TRABZON 25°C, 31°C
Az bulutlu