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Gündem Meteoroloji uyardı: Daha kuvvetli geliyor!
Gündem

Meteoroloji uyardı: Daha kuvvetli geliyor!

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı bazı bölgelerde tipi şeklinde devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Yağışların 3 gün boyunca sürmesi bekleniyor. Ayrıca Devlet yolu Bolu Dağı geçişinin araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 09:23:00 - 2022-01-24 09:26:07
Meteoroloji uyardı: Daha kuvvetli geliyor!

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, halen aralıklarla devam eden kar yağışlarının gelecek 3 gün boyunca il genelinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, İstanbul'un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yoğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının 3 gün boyunca aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Özellikle köprü ve viyadükler başta olmak üzere il genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e bakan girişi ve boğaz hattı boyunca, deniz ulaşımı bakımından görüş mesafesinde azalma ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Karayolları Genel Müdürlüğünden (KGM) yapılan açıklamada, saat 17.10 itibarıyla kara yollarında karla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi tır trafiğine, devlet yolu geçişi ise tüm araçlara kapatıldı.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu tüm araçlar için trafiğe açılırken, Diyarbakır-Siverek yolunda da ulaşıma izin verilmiyor.

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