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Dünya Suriye, Türkiye'nin gönlünü fethetti
Dünya

Suriye, Türkiye'nin gönlünü fethetti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Suriye, Türkiye'nin gönlünü fethetti

Suriye, kötü günde Türkiye'nin yanında yer aldı. Şam hükümeti, İzmir'deki fabrika patlaması için taziye mesajı paylaştı.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İzmir'deki patlamada yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımlandı.

Açıklamada, Suriye'nin Türk hükümetine, Türk halkına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerini ve başsağlığı dileklerini ilettiği belirtildi.

 

17 işçi vefat etti

Suriye'nin bu acı olay nedeniyle Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğu vurgulanan açıklamada, yaralılara acil şifa dilendi.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir-çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 17 işçi hayatını kaybetmiş, 15 işçi yaralanmıştı.

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