Meteoroloji Marmara için uyardı: Çok şiddetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi ve İzmir'de cumartesi günü kuvvetli fırtına beklendiğini duyurdu. Fırtınanın pazar sabah saatlerine kadar sürebileceği belirtildi.

Saatteki hızı 70 kilometreye kadar çıkabilir

Meteoroloji İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada yarın saat 09.00'dan, pazar günü saat 06.00'ya kadar Marmara Bölgesi'nde rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli; İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Yalova çevrelerinde kuvvetli, yer yer hamleli fırtına (50-70 km/saat, yüksek kesimlerde 70-80 km/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Vatandaşlara kritik uyarı

Yetkililer, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Pazar sabah saatlerinde etkisini yitirecek

İzmir için yapılan uyarıda ise şu ifadelere yer verildi:

"Açıklamada, "Cumartesi günü; İzmir il genelinde rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), yer yer hamleli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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Fırtınanın pazar günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.