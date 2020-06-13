Meteoroloji, Marmara başta olmak üzere o bölgeleri uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Adana ve Mersin çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ülkenin kuzey ve batısı parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara'ya gök gürültülü sağanak uyarısı

Marmara, Ege (Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimleri hariç), Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Adana ve Mersin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanaklı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Samsun çevreleri ve Kastamonu ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.