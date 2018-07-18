Meteoroloji İstanbul için saat verdi!
Meteorolojiden yapılan açıklamada, bugün saat 10.00-16.00 arasında gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.18 Temmuz 2018 Çarşamba 09:05
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bugün saat 10.00-16.00 arasında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli (10-35 kg/metrekare) olacağı öngörülüyor.
Meteoroloji, yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu ve su hortumu oluşma riskine karşı ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.
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