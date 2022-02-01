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Yerel Meteoroloji bir ili uyardı
Yerel

Meteoroloji bir ili uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Isparta’da bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağmur yağışı olacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 16:03:00 -
Meteoroloji bir ili uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada Isparta için bu akşam saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli yağmur yağışı olacağı uyarısı yapıldı.

Açıklamada yağışın bu akşam başlayıp Perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi.

İl genelinde yüksek kesimlerin başta olmak üzere yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını, buzlanma ve don olayı ve çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

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