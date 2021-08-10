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Meteoroloji açıkladı! O bölgeda yağışlar devam edecek
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Gündem Meteoroloji açıkladı! O bölgeda yağışlar devam edecek
Gündem

Meteoroloji açıkladı! O bölgeda yağışlar devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği, Karadeniz'de ise yağışların süreceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 04:58:00 -
Meteoroloji açıkladı! O bölgeda yağışlar devam edecek

Batı ve Orta Karadeniz’de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün sabah saatlerinden itibaren, Kastamonu, Sinop ve Samsun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2/12 saat), Kastamonu’nun kuzeyi ile Sinop’un batısında çok kuvvetli (51-75 kg/m2/12 saat) olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların; 12 Ağustos Perşembe günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Çarşamba günü yağışların Marmara ve İç Anadolu'da da etki göstermesi bekleniyor.

 

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