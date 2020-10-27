Mete Yarar'dan Hatay'daki saldırıya ilişkin açıklama: Bunu ilk kez gördüm

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, dün gece Hatay'daki terör saldırısının ardından canlı yayında değerlendirmelerde bulundu. Yarar, teröristlerin yöntemlerini yabancı istihbaratın yardımıyla öğrendiklerini ifade ederek "Ben ilk defa paramotorla sınırı geçen, tespit edilebilen bir örnek gördüm. Çünkü paramotoru tespit etmek de zordur. Siluet çok fazla yoktur. Terör örgütü başka istihbaratlar tarafından destekleniyor. Terör örgütü SİHA'lar karşısından çaresiz kalınca başka tarzlar başka istihbarat örgütlerince eğitiliyor. Bunlardan en önemlileri hendekler barikatlardan sonra gerçekleşen bütün sınır hattımızda gerçekleşen uzun tüneller. Yine DAEŞ'ten öğrendikleri özellikle küçük dronelerın üzerinden havan mermisi atmaları ile ilgili teknik. Ama Türkiye'ye sızmakla ilgili örnek ilk defa. Emniyet birimleri nokta olarak kaç olduklarını tespit etmişler. hangi vasıtayla geldiklerini tespit etmişler. Ve hiç peşlerini bırakmadan dördünü de almışlar. Son kalan iki kişiydi bunlar." dedi.

Sahanın zorluğuna da dikkat çeken Yarar "Hatay istihbaratı müthiş bir iş yapmış. Amanoslara sızılan bir yerde ki çok ağaçlık, çok yer var; bir yerde operasyon yapmak, bir yerden bir yere gitmek o kadar zor ki. Böyle bir alanda sahayı çok iyi gözlemlemiş olmaları çok büyük bir başarı. Çünkü grup da büyük değil." ifadelerini kullandı.