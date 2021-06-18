Mete Yarar'dan flaş Veyis Ateş açıklaması!

Veyis Ateş'in hakkındaki 1 milyon euro iddiası sonrası Habertürk'ten istifa etmesiyle ilgili tartışmalar sürerken, yayınlanan bir fotoğraf tartışma konusu oldu. Veyis Ateş'in villasında çekilen fotoğrafta yer aldığı için hakkında koruma kararı olmasına rağmen adresi deşifre olan Mete Yarar, isyan etti. Gelişmeler üzerine YouTube kanalından bir video yayınlayan Mete Yarar, Veyis Ateş’le olan ilişkisini, evinin değerini ve de evinin adresini yayınlayanlar için dava açacağını açıkladı. İşte Mete Yarar'ın açıklamalarından satır başları...

Veyis Ateş'le 15 Temmuz'dan sonra tanıştım

- Ben Veyis Ateş’le 15 Temmuz sonrası tanıştım. Habertürk’ün Genel Yayın Yönetmenliğine yeni getirilmişti galiba. Ondan sonra da hepinizin bildiği çekimlere gidip geldik. Ben Habertürk’te yorumcu olarak başladığım süreç Veyis Ateş’ten çok daha öncedir.

- Veyis Ateş daha sonraki, süreçte evime geldi gitti hatta nikah şahidim dahi oldu. Ben şöyle bir yapıda insan değilim. Hayatımda da hiç olmadım. Kişi bir şeyle suçlandığında, “ben kişiyi tanımıyorum hiçbir bağlantım yoktu” diyecek kişilik sahibi olmadım. Ben kendimden sorumluyum. Veyis Ateş de kendisinden sorumlu.