Mete Komutan’dan "Sözde" Sanatçılara Tokat Gibi Soru: "Yıldız Tilbe Kadar Olamadınız!" Siz kimin yanındasınız?

Gazze’nin Yanında Bir Dev: Yıldız Tilbe

Mete Yarar, sanat dünyasının "aykırı" ismi olarak bilinen Yıldız Tilbe’nin, Gazze’li mazlum çocuklar için cebinden 250 bin dolar bağışladığını hatırlatarak, medyanın bu onurlu duruşa karşı kör ve sağır kesilmesine isyan etti. Yarar, Tilbe’nin bu devasa yardımının neden manşetlere taşınmadığını sorarak şunları kaydetti:

"Yıldız Tilbe Gazze’li çocuklara 250 bin dolar yardım etti. Ramazan’da kullanılması için bu parayı verdi. Peki, Yıldız Tilbe ile ilgili kaç tane kelam yazıldı? Nerede gördünüz?"

"Hadise" mi Vergi Veriyor, Yıldız Tilbe mi?

İsim vermekten çekinmeyen Mete Yarar, Türkiye’de en çok kazananlar listesinden düşmeyen ancak milli ve manevi meselelerde ortalıkta gözükmeyen "magazin figürlerini" Hadise örneği üzerinden eleştirdi. Kazancın büyüklüğünün değil, bu ülkeye ve insanlığa olan katkının önemli olduğunu vurgulayan Yarar, şu soruları yöneltti:

"Yıldız Tilbe mi daha çok kazanıyor Hadise mi? Hadise mi bu ülkeye vergi veriyor Yıldız Tilbe mi? Hangisi?"

Muhafazakar Kanallara "Dizi" Sitemi!

Mete Yarar’ın asıl hedefinde ise halka hakaret eden, milli değerlerle alay eden ancak her ne hikmetse reklamdan reklama koşan isimler vardı. Bu isimlerin hala "muhafazakar" olarak bilinen kanallarda el üstünde tutulmasına tepki gösteren Yarar, adeta bir zihniyet muhasebesi yaptı:

"İnsanlara hakaret ediyorlar, gidip bir reklam daha alıyorlar. Bir bakıyorsunuz bir dizide daha oynuyorlar. Hatta bu şahıslar muhafazakar camianın kanallarında, CUMHUR İTTİFAKI'nın kanalları olarak bilinen yerlerdeki dizilerde oynuyorlar. Ne diyorsunuz siz?"

Kimin Yanındasınız?

Bir yanda kazancını mazlumla paylaşan, bu toprakların vergisini veren Yıldız Tilbe; diğer yanda ise cebini doldurup değerlerimize sırt dönen, buna rağmen "bizim" kanallarımızda boy gösteren sözde sanatçılar... Mete Yarar sordu, biz de soruyoruz: Siz kimin yanındasınız?