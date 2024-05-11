Mete Gazoz yine hedefi 12'den vurdu! Altın adam finale yükseldi
Açık Hava Avrupa Şampiyonası’nda, Olimpiyat şampiyonu apoletli sporcumuz Mete Gazoz, rakiplerini bir bir yenerek finale yükseldi. İşte tüm detaylar...
Avrupa Okçuluk Federasyonu tarafından Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda, Olimpiyat şampiyonu apoletli sporcumuz Mete Gazoz finale yükseldi.
Klasik yay erkekler kategorisinde Mete, sırasıyla Lüksemburg'dan Pit Klein'i 6-0, Hollandalı Steve Wijler'ı 6-0, yine Hollandalı Gijs Broeksma'yı 6-0 ve yarı finalde de Fransız Baptiste Addis'i 7-1'lik skorlarla eleyerek final biletini aldı. 24 yaşındaki okçu, yarın altın madalya için Sloven Den Habjan
Malavasic ile karşılaşacak.
Teknoloji
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