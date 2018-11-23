Metal sektörü Bursa’da buluşuyor

Metal İşleme Teknolojileri, Kaynak Teknolojileri, Saç İşleme Teknolojileri ve Otomasyon Fuarlarını tek çatı altında toplayan Bursa Endüstri Zirvesi, 29 Kasım - 2 Aralık 2018 tarihleri arasında Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

22 ülkeden 352 firma ve temsilciliğin katılımı ile 7 salonda 40 bin m2 kapalı alanda gerçekleşecek zirve, Türkiye makine imalat endüstrisinin tüm paydaşlarını bir araya getirecek.

Bu yıl 40 binden fazla ziyaretçi hedefleyen zirve hakkında konuşan Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “İş bağlantılarına ev sahipliği yapmaya hazırlanırken yeni pazarlara açılmak ve mevcut pazar paylarını artırmak isteyenler için de etkin bir ticaret platformu olacak. Bu sayede ülkemize 250 milyon TL’lik iş hacmi sağlamayı bekliyoruz” dedi.